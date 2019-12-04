СМИ: ЦИК Бразилии узаконил практику сбора электронных подписей для регистрации партий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 декабря. /ТАСС/. Пленум Высшего избирательного суда Бразилии (ВИС), выполняющего функции Центризбиркома, во вторник разрешил при регистрации новых политических партий использовать сертифицированные электронные подписи сторонников создаваемых общественных организаций. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Данное решение приобретает особую значимость в свете недавнего создания президентом южноамериканской республики Жаиром Болсонару партии "Альянс за Бразилию", которой для участия в муниципальных выборах (мэров, вице-мэров и муниципальных депутатов) в октябре 2020 года необходимо до 4 апреля предоставить в ВИС около 500 тыс. подписей своих сторонников. Вместе с тем, практическая реализация такого постановления электорального органа будет возможна только после утверждения им необходимых внутренних регламентов и технологий проверки и подсчета электронных подписей, уточнил член ВИС Луис Роберту Баррозу, к которому в 2020 году перейдут председательские функции.

По данным Национальной ассоциации цифровой сертификации (ANCD) электронной цифровой подписью обладают 3,78 млн бразильцев, что составляет менее 3% зарегистрированных избирателей. Данный факт, по мнению не поддержавших решение коллег членов ВИС свидетельствует о том, что их использование при регистрации партий "предоставляет преимущество единицам за счет общих расходов" и не несет улучшений для избирательной системы страны.

12 ноября Болсонару объявил о готовящемся выходе из Социал-либеральной партии и анонсировал создание собственной политической организации. "Альянс за Бразилию", учредительный съезд которой прошел 21 ноября в Бразилиа, будет выступать с консервативных антиглобалистских позиций, отстаивать христианские и моральные ценности, право на владение оружием. На настоящий момент порядка 30 членов бывшей партии президента заявили о готовности вступить в ряды нового общественного объединения во главе с Болсонару.