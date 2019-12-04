СМИ: депутаты австралийского парламента намерены встретиться с Ассанжем в начале 2020 года

СИДНЕЙ, 4 декабря /ТАСС/. Депутаты федерального парламента Австралии намерены встретиться с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в начале следующего года. Об этом в среду сообщает издание The Sydney Morning Herald.

По его данным, независимый депутат Эндрю Уилки, который возглавляет межпартийную парламентскую группу, работающую над возвращением Ассанжа в Австралию, заявил, что "депутаты надеются встретиться с самим основателем WikiLeaks, его юридической командой и британскими парламентариями во время поездки [в Лондон] в начале следующего года". "Помимо парламентской группы, есть ряд депутатов, оказывающих давление на правительство и… обеспокоенных несправедливостью по отношению к Ассанжу", - цитирует издание слова Уилки.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж обратился к британским властям с просьбой не передавать информацию о себе австралийской высшей комиссии в Лондоне и сообщил, что не намерен принимать консульскую помощь, предложенную МИД Австралии.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность. Швеция в британский суд с запросом на экстрадицию Ассанжа после его ареста не обращалась.