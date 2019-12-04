Парламент Китая призвал Конгресс США прекратить вредить двусторонним отношениям

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент страны) призывает Конгресс США отбросить политические предубеждения, прекратить безосновательную критику в адрес КНР и не чинить препятствий отношениям между двумя странами. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Комитета по иностранным делам высшего законодательного органа Китая.

"Мы решительно выступаем против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Китая под предлогом прав человека. Настоятельно призываем Конгресс США отбросить политические предубеждения, отказаться от ошибочной политики оказания давления на КНР, прекратить безосновательную критику в адрес Китая, а также перестать чинить препятствия для развития китайско-американских отношений и двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом", - указывается в документе.

Как говорится в заявлении, принятый обеими палатами Конгресса законопроект "извращает ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, очерняет предпринимаемые Китаем меры по дерадикализации и борьбе с терроризмом, безосновательно критикует политику КНР в отношении Синьцзяна и грубо вмешивается во внутренние дела Китая".

Законопроект по Синьцзяну

Палата представителей Конгресса США практически единогласно приняла во вторник законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Законопроект поддержали 407 конгрессменов из обеих партий, против выступил лишь один республиканец. В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, теперь он отправляется на подпись Трампу, который может наложить на него вето.

Инициатива, касающаяся прав человека в СУАР, также обязывает правительство США изучить вопрос о возможном введении запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг представителям китайских властей, находящимся в СУАР. Законодатели призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осудить действия Пекина в отношении уйгуров, а председателя КНР Си Цзиньпина - закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого этнического меньшинства.