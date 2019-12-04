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В Киргизии вызвали на допрос журналистов, расследовавших вывод денег из страны

Государственный комитет национальной безопасности проводит досудебное производство

БИШКЕК, 4 декабря. /ТАСС/. Журналистов киргизского издания "Азаттык медиа" ("Свобода медиа"), которые вместе с коллегами из других СМИ республики провели расследование о выводе из страны около $700 млн, вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГКНБ .

"Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство по материалам журналистского расследования. В настоящее время с участием сотрудников "Азаттык медиа" Ыдырыс Исаковым и Мухаммедали Токтакуновым должны быть проведены следственные действия", - отметили в сообщении.

По сообщению пресс-центра, руководство "Азаттык" заверило ГКНБ, что сейчас сотрудники находятся за границей, но они "готовы ответить на вопросы через Skype".

"Однако участие лиц, находящихся за рубежом, в следственном действии через Skype или другие технические средства не соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики", - отмечает ведомство. Поэтому ГКНБ попросило "Азаттык медиа" обеспечить явку Исакова и Токтакунова.

Примерно месяц назад журналисты "Азаттык медиа" опубликовали результаты расследования. Они выявили схемы незаконного вывода из Киргизии $700 млн, заработанных с помощью коррупционных схем. Как уверяют авторы расследования, к этому могут быть причастны бывшие работники таможни и других госорганов, а также киргизские и иностранные бизнесмены.

Свидетелями по делу в ГКНБ может стать ряд действующих сотрудников госструктур, в том числе нынешнего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

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Киргизия
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