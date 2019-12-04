Глава Таджикистана назначил выборы в нижнюю палату парламента на 1 марта 2020 года

ДУШАНБЕ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении выборов в Маджлиси намояндагон (нижнюю палату парламента) на 1 марта 2020 года, а в Маджлиси милли (верхнюю палату) на 27 марта. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в среду на сайте главы государства.

"Назначить выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси оли Республики Таджикистан и в маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов на 1 марта 2020 года. Назначить выборы членов нового созыва Маджлиси милли Маджлиси оли Республики Таджикистан на 27 марта 2020 года", - говорится в тексте указа.

Предыдущие парламентские выборы в Таджикистане прошли в марте 2015 года по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Народная Демократическая партия Таджикистана, возглавляемая действующим президентом республики Эмомали Рахмоном, по итогам выборов получила 51 мандат из 63 возможных.

Верхняя палата парламента Таджикистана представлена 33 депутатами. 25 из них избираются тайным голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов, восемь назначает президент республики.