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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В Иране заявили, что начнут переговоры с США в течение часа после отмены санкций

По словам президента республики Хасана Роухани, Вашингтон настаивает на том, что "сначала нужно провести переговоры, а потом снимать санкции"

ТЕГЕРАН, 4 декабря. /ТАСС/. Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил в среду президент исламской республики Хасан Роухани.

"Президент США снимет санкции, и мы в течение одного часа начнем переговоры", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Однако, по словам Роухани, Вашингтон настаивает на том, что "сначала нужно провести переговоры, а потом снимать санкции".

Он добавил, что "Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным". "Все усилия нашего правительства идут на то, чтобы минимизировать связанные с этим риски", - отметил президент.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

В новость были внесены изменения (10:35 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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