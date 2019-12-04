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СМИ: в администрации президента Южной Кореи проходят обыски по делу о коррупции

По данным агентства Yonhap, в 2017 году бывший вице-мэр города Пусан Ю Чжэ Су мог брать взятки в особо крупном размере у различных предприятий, пользуясь своим положением главы государственной комиссии по финансовым услугам

ТАСС, 4 декабря. Прокуратура Республики Корея приступила к обыскам в Голубом доме (администрация президента) в связи с возможным сокрытием улик по делу о взяточничестве бывшего вице-мэра города Пусан Ю Чжэ Су. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

По его данным, в 2017 году Ю Чжэ Су мог брать взятки в особо крупном размере у различных предприятий, пользуясь своим положением главы государственной комиссии по финансовым услугам. Тогда специальная группа следователей при советнике президента по гражданским вопросам установила за ним наблюдение в связи с подозрением в коррупции. Однако по невыясненной причине Ю Чжэ Су не был привлечен к ответственности и в 2018 году занял пост заместителя мэра Пусана по экономическим вопросам.

Yonhap отмечает, что целью начавшихся в среду следственных действий является получение улик по делу Ю Чжэ Су, которые могли быть намерено сокрыты сотрудниками Голубого дома.

Кроме этого, как сообщает агентство, прокуратура расследует факт возможного вмешательства ряда высокопоставленных сотрудников администрации в ход следствия, что, как предполагается, могло привести к его внезапному прекращению. В частности, в деле о сокрытии улик может быть замешан бывший министр юстиции страны Чо Гук, ранее занимавший должность помощника президента по гражданским вопросам и имевший отношение к проводимому в 2017 году разбирательству по делу Ю Чжэ Су.

В данный момент бывший вице-мэр находится под арестом. Суд Сеула 27 ноября выдал соответствующий ордер в связи с вероятностью того, что Ю Чжэ Су мог скрыться от следствия и уничтожить улики.

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Республика Корея
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