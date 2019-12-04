Австралия может ввести аналог "акта Магнитского"

ТАСС, 4 декабря. Парламент Австралии рассматривает возможность введения закона о применении санкций в отношении представителей других государств, виновных, по мнению Канберры, в нарушениях прав человека. Об этом сообщается в среду на странице Палаты представителей (нижняя палата парламента) Австралии в Twitter.

Рассмотрением возможности принятия закона, аналогичного действующему в США "Глобальному акту Магнитского", займется парламентский комитет по международным отношениям, обороне и торговле. Согласно сведениям газеты The Australian, соответствующий запрос поступил от главы МИД страны Марис Пэйн.

"Совместный комитет Палаты представителей и Сената проведет рассмотрение вопроса о том, следует ли Австралии принять законные меры для [возможности] введения санкций против лиц, совершающих серьезные нарушения прав человека", - говорится в сообщении Палаты представителей.

"Тщательное изучение нашего текущего режима [введения санкций] и того, как он соотносится в международном плане в особенности с "Глобальным актом Магнитского" Соединенных Штатов, позволит усилить меры, которые применяются, и убедиться, что наш режим работает эффективно", - приводятся также высказывания председателя подкомитета по правам человека Кевина Эндрюса.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.