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В КНР заявили, что законопроект о Синьцзяне может затормозить переговоры с США по торговле

Законопроект о Синьцзяне способен затормозить переговоры США и Китая по торговле - МИД КНР.

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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
В Иране заявили, что начнут переговоры с США в течение часа после отмены санкций
По словам президента республики Хасана Роухани, Вашингтон настаивает на том, что "сначала нужно провести переговоры, а потом снимать санкции"
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