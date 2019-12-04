В КНР заявили, что законопроект о Синьцзяне может затормозить переговоры с США по торговле

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что начнут переговоры с США в течение часа после отмены санкций

По словам президента республики Хасана Роухани, Вашингтон настаивает на том, что "сначала нужно провести переговоры, а потом снимать санкции"

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