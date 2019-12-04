Роухани: несправедливо задержанные в ходе протестов в Иране люди должны быть освобождены

ТЕГЕРАН, 4 декабря. /ТАСС/. Несправедливо задержанные силами безопасности Ирана в ходе недавних акций протеста люди должны быть освобождены. Об этом заявил в среду президент страны Хасан Роухани.

"Нужно продемонстрировать религиозное исламское милосердие, и те невинные люди, которые протестовали против [повышения] цен на бензин и не были вооружены, <...> должны быть освобождены", - сказал он. Речь президента транслировало государственное телевидение исламской республики.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тысяч риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов страны прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зафиксированы в сотне населенных пунктов.

Как заявил во вторник губернатор провинции Тегеран Ануширован Мохсени Бандпи, только в столице силами безопасности был задержан 2021 человек. При этом в скором времени большинство из них освободили.

Новость обновлена (11:29 мск) - приводятся дополнительные высказывания Роухани