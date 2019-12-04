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Депутат сообщил, что в Раде перепутали текст заявления по продвижению Украины в НАТО

По словам председателя постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева, это произошло "из-за технических несогласованностей"

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Аппарат Верховной рады из-за технических несогласованностей опубликовал во вторник на сайте парламента старый текст заявления по дальнейшему продвижению Украины в НАТО. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Он напомнил, что во вторник, 3 декабря, Рада приняла заявление относительно дальнейшего продвижения Украины в НАТО, чтобы поддержать украинскую правительственную делегацию на саммите стран-членов НАТО, которая сейчас проходит в Лондоне, а также напомнить евроатлантическим партнерам о решении Бухарестского саммита 2008 года относительно ПДЧ.

"Из-за технических несогласованностей (аппарат Рады не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления", - написал Чернев в Facebook, отметив, что новый текст появится в среду.

При этом депутат обнародовал текст заявления, где, в частности, указано: "Верховная Рада Украины заявляет, что поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства - это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в обеспечение мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности. Призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 года в Киеве рассмотреть на пленарной сессии вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ".

На сайте Рады 3 декабря было опубликовано устаревшее заявление, в котором, в частности, говорилось: "Уполномочить председателя Верховной рады Украины на подписание документов, совместно с президентом, премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО; обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО". Этот текст затем появился в украинских СМИ.

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