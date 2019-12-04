СМИ: депутатам Рады от "Слуги народа" запретят критиковать свою партию

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" обязан покинуть ее парламентскую фракцию, если его позиция отличается от принятой в партии. Это следует из разработанного для депутатов проекта "Кодекса этики", который в среду публикует украинское издание theБабель.

Среди стандартных норм о том, что депутат действует в пределах Конституции Украины и законов страны, а также работает в интересах избирателя содержатся положения и внутрипартийного характера. "Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента", - гласит третий пункт списка.

Подчеркивается, что "депутат должен уважать решения фракции и выполнять их", "если депутат не согласен с позицией фракции или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию". Вместе с тем четвертый пункт "Кодекса этики" оставляет политикам право на собственное мнение и аргументированную позицию.

Кроме того, согласно "Кодексу этики", все решения фракции принимаются по правилу 70 на 30, где 70 процентов голосов от ее количественного состава определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30 процентов - вето на любое решение.

Проект документа разослан депутатам для внесения предложений, после чего, как сказал ее руководитель Давид Арахамия, будет принята его окончательная редакция. На этом фоне из "Слуга народа" на текущей неделе исключены три депутата, после чего численность фракции сократилась до 249 человек.

После состоявшихся в июле парламентских выборов на Украине и убедительной победы на них партии "Слуга народа" эксперты указывали на разнородный профессиональный и политический состав фракции и множество случайных людей в ней, предупреждая об опасности разногласий в будущем. По их мнению, несмотря на большинство в Раде, президентская фракция может сократиться до 180 человек. При этом простое большинство в украинском парламенте состоит из 226 депутатов, конституционное - из 300.