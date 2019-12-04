Столтенберг заявил, что НАТО активна и дееспособна, ее мозг не умирал

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. НАТО не находится в состоянии смерти мозга - альянс активен, быстро адаптируется к изменениям в мире, повышает военные расходы и готовность сил в Европе. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам по прибытии на встречу в рамках саммита глав государств и правительств 29 стран НАТО.

"Нет, это не так. НАТО подвижна, активна, адаптируется к ситуации, НАТО - самый успешный военный альянс в истории, поскольку мы всегда могли измениться снова и снова, когда менялся мир вокруг нас. Мы только что провели крупнейшее усиление наших военных возможностей за много лет, создали присутствие наших сил на восточном крае НАТО. Страны альянса теперь повышают расходы на оборону, и мы видим увеличение присутствия американских сил в Европе", - заявил Столтенберг.

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО и последовавшее за ним предложение главы МИД Германии Хайко Мааса собрать Совет мудрецов или экспертную группу для обсуждения перестройки НАТО - это попытка уже в третий раз трансформировать альянс. Две первых попытки трансформации НАТО завершить не смогла.

Первая из них была предпринята после холодной войны, когда после ликвидации Варшавского блока НАТО отказалась самораспускаться и поставила своей задачей реагирование на кризисы в мире. Параллельно начался быстрый и хаотический процесс снижения военных расходов стран НАТО и закупок ими вооружений. Итогом этой концепции стали три войны, в которых НАТО как организация принимала участие - в Югославии (1999), Афганистане (с 2001 по настоящее время) и Ливии (2011).

Трансформация не была завершена, поскольку в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией НАТО приняла решение вновь вернуться к сдерживанию России, для чего альянс была предназначен изначально. Это выразилось в жестком требовании со стороны Вашингтона и Брюсселя повысить военные расходы и закупки новых видов вооружений всеми странами альянса. НАТО разместила новые силы и военные средств у границ России, откуда, по признанию самого генсека НАТО, альянс сейчас не испытывает никакой военной угрозы. Эта, вторая, попытка трансформация привела к нынешнему аккумулированию проблем внутри НАТО и постепенному осознанию европейскими лидерами, что альянс снова надо перестраивать.