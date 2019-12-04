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Джонсон считает, что у стран НАТО намного больше общих интересов, чем разногласий

Премьер-министр Великобритании отметил важность сохранения единства альянса

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Страны - члены НАТО имеют гораздо больше общих интересов, нежели разногласий. Уверенность в этом выразил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии на встречу глав государств и правительств Североатлантического альянса.

"Очень важно, чтобы альянс сохранял единство. Однако того, что нас объединяет, намного больше, нежели того, в чем наши взгляды расходятся. Каждый прибывший на саммит лидер убежден в жизненной необходимости НАТО для нашей коллективной безопасности", - отметил он.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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