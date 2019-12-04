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На Украине вводят KPI для чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил увольнением "неэффективным" руководителям областей

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о внедрении системы оценки ключевых показателей эффективности (KPI) для определения успешности работы чиновников и пригрозил увольнением "неэффективным" руководителям областей. Об этом он заявил в среду во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций.

"Для определения эффективности работы чиновников в правительстве разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI)", - сказал глава правительства. "Мы с 2020 мы вводим системную оценку показателей работы губернаторов, которая продемонстрирует, кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене", - добавил он.

По словам премьера, оценивать руководителей регионов будет секретариат кабинета министров на основании данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, горгосадминистраций и других источников открытых данных. "Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться, ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будут местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", - подчеркнул Гончарук.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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