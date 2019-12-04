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Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Как заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle, отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана "напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма". Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.

Токаев отметил, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией". "Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал президент Казахстана.

"Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты по сути по инициативе [первого президента Казахстана] Нурсултана Назарбаева, - добавил Токаев. - Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске". "На сегодняшний день минские соглашения по сути являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта", - подчеркнул президент Казахстана.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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