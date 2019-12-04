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В Минске считают, что Союз Белоруссии и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович также отметил важность соблюдения принципов, заложенных в договоре о создании Союзного государства

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Развитие интеграционных процессов в рамках Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации должно осуществляться при соблюдении национальных интересов и на взаимовыгодной основе. Об этом заявил в среду председатель Совета Республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович на закрытии последней сессии нынешнего созыва парламента.

"Совет Республики делал все от него зависящее, чтобы развитие интеграции осуществлялось с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре [о создании Союзного государства]", - отметил спикер верхней палаты белорусского парламента.

Мясникович также напомнил, что 1 января будущего года исполнится пять лет договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "Председательство Беларуси в ЕАЭС, в органах ЕАЭС в 2020 году должно придать импульс развитию этого регионального объединения. Такая задача поставлена президентом Республики Беларусь", - сказал спикер. Он убежден, что ЕАЭС должен стать "полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех участников". "Предстоит большая работа по формированию общего рынка товаров и услуг без изъятий и ограничений", - отметил Мясникович.

Члены Совета Республики Национального собрания Белоруссии, избранные 7 ноября, соберутся на свое первое заседание 6 декабря. Предполагается, что кандидатура Мясниковича после сложения полномочий будет представлена на утверждение председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Теги
БелоруссияРоссия
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