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Трамп позитивно оценил встречу с Джонсоном

Президент США отметил, что обсудил с премьером Великобритании "много тем, включая НАТО и торговлю"

ТАСС, 4 декабря. Президент США Дональд Трамп оценил позитивно прошедшую во вторник встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Я доволен моей встречей с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, 10, вчера вечером. Мы обсудили много тем, включая НАТО и торговлю", - указано в публикации.

Встреча Джонсона и Трампа прошла на полях двухдневного саммита НАТО, начавшегося во вторник в британской столице. Основные переговоры лидеров государств и правительства Североатлантического альянса пройдут в среду.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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