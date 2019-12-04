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Кризис на Украине

Депутат Рады Вятрович не явился в суд по делу об оправдании нацизма

Новое заседание назначили на 22 января

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в среду пропустил заседание Окружного административного суда Киева, где против него рассматривают дело о публичном оправдании нацизма. Об этом сообщил депутат партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Естественно, в суд Вятрович не пришел. Более того, даже не забрал с почты судебную повестку", - написал он в Telegram-канале. Новое заседание по данному делу назначено на 22 января. Новые повестки Вятровичу вышлют по месту жительства и на работу.

Иск против Вятровича подан главой Украинского еврейского комитета Эдуардом Долинским. Он требует привлечь националиста к ответственности за публичное заявление про так называемый закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов, более известен как закон о декоммунизации. В частности, Вятрович настаивал на том, что данный документ не содержит запрета на демонстрацию символики 14-й дивизии СС "Галичина", боевики которой причастны к карательным акциям и массовым убийствам.

По словам Бужанского, такая коллизия связана с тем, что закон "не про тоталитарные режимы", как провозглашалось бывшей украинской властью, "а просто антисоветский". "Третий рейх туда вписан только для того, чтобы, пользуясь тем, что рейх - всемирно признанное абсолютное зло, вписать туда "прицепом" и Советский Союз. <...> Учитывая эту его направленность, в нем тщательнейшим образом прописаны все бесконечные атрибуты Союза, за демонстрацию которых наступает ответственность. И очень вскользь, практически никак не описаны нацистские атрибуты <...> просто не нужно было, не об этом закон", - уверен Бужанский.

Вятрович известен праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. После событий 2014 года на Украине он возглавил Украинский институт национальной памяти, который активно участвовал в кампаниях по декоммунизации и дерусификации. В сентябре этого года Вятровича уволили с должности главы института. После ухода с поста одним из своих достижений он назвал официальное признание боевиков ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) участниками боевых действий, что дало им право на льготы.

Следственный комитет России 14 марта 2019 года возбудил против Вятровича уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В ноябре Вятрович стал депутатом Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заняв место, освободившееся после ухода из парламента Ирины Луценко.

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