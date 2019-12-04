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Санкции Украины против России

Кабмин Украины продлил на год действие пошлин против российских товаров

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
Здание Правительства Украины Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание Правительства Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины продлило до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" (лидер - Петр Порошенко) Алексей Гончаренко.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров - до 31 декабря 2020 года - как ответ на аналогичные действия РФ", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. 1 августа вступили в силу введенные правительством Украины 17 июля специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.

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УкраинаРоссияСанкции Украины против России
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