Макрон заявил, что не стыдится своих высказываний о "смерти мозга" НАТО

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не стыдится своих недавних высказываний о "смерти мозга" НАТО, так как считает, что они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в Североатлантическом альянсе.

"Я совершенно их не стыжусь, потому что они позволили запустить дискуссии, которые были совершенно необходимы", - сказал Макрон в среду по прибытии на встречу глав государств и правительств стран НАТО, которая проходит в окрестностях британской столицы.

"Нам необходимо прояснить много вещей <…>, в частности, как нам сообща противостоять международному терроризму", - сказал Макрон. "Наша ответственность заключается в том, чтобы устранить разногласия, которые могут быть очень пагубными и начать стратегические обсуждения", - добавил президент Франции, прибывший последним из лидеров в отель "Гроув" в графстве Хартфордшир в окрестностях Лондона, в котором проходит саммит.

Единственное пленарное заседание Североатлантического альянса начнется в ближайшее время, после чего будет принято итоговое коммюнике и пройдут пресс-конференции лидеров стран НАТО.