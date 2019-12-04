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Конституционный суд Азербайджана признал законным роспуск парламента президентом страны

При этом нынешний состав парламента сохранит полномочия законодательного органа до проведения внеочередных выборов

БАКУ, 4 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Азербайджана признал законным роспуск президентом страны Милли меджлиса (однопалатный парламент) и назначение внеочередных выборов в законодательный орган. Соответствующее постановление принято в среду по итогам рассмотрения соответствующего запроса главы государства.

"Считать обращение Милли меджлиса к президенту о проведении внеочередных выборов отвечающим статье 98.1 конституции страны", - говорится опубликованном в постановлении. При этом, согласно заключению конституционного суда, нынешний состав парламента должен сохранить полномочия законодательного органа до проведения внеочередных выборов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в понедельник запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии роспуска Милли Меджлиса основному закону страны.

Милли меджлис Азербайджана на заседании в понедельник подавляющим большинством голосов принял обращение к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в законодательный орган и соответствующее постановление. В документе подчеркнуто, что ускорение реформ и необходимость охвата ими всех ветвей власти "требуют совершенствования, повышения эффективности и обновления деятельности Милли меджлиса, приведения ее в соответствие с динамичным развитием страны и осуществляемой стратегией реформ". В нем также говорилось, что большинство депутатов считает невозможным в сложившихся условиях продолжать парламентскую деятельность и убеждено в необходимости проведения внеочередных выборов в парламент.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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