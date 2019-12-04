Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить с Помпео в Лиссабоне Иран и аннексию поселений

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить на предстоящей встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Лиссабоне иранскую угрозу, планы аннексии Иорданской долины и договор о совместной обороне с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление премьер сделал в среду перед вылетом в столицу Португалии.

"Разговор с Помпео будет посвящен Ирану и двум другим вопросам: договору о взаимной обороне с Соединенными Штатами, который я намерен продвигать, а также будущему признанию американцами распространения суверенитета Израиля на долину реки Иордан", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба. "Президент [США Дональд] Трамп оказывает огромное давление на Иран через санкции. Важно усилить это давление, направленное против агрессии Ирана", - добавил израильский премьер.

По данным газеты The Times of Israel, Нетаньяху проведет в Лиссабоне 3 и 4 декабря, в эти же дни в португальской столице будет находиться Помпео, который прибудет туда из Марокко. У израильского премьера запланированы в ходе визита встречи с премьером Португалии Антониу Коштой и главой МИД страны Аугушту Сантушем Силвой, а также рабочий ужин с госсекретарем США, указывает издание.

Планы по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан в районе Иорданской долины Нетаньяху обсудил с Трампом в ходе телефонного разговора 1 декабря. 2 декабря премьер сообщил на еженедельном заседании израильского правительства, что речь шла об "исторических возможностях на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля".

Помпео объявил 18 ноября, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях, Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.