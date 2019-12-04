МИД Германии объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с громким убийством гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

"Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, произошедшего 23 августа", - говорится в сообщении. "Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ", - отметили в германском ведомстве, где полагают, что российская сторона затягивала процесс.

В заявлении подчеркивается, что "правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования произошедшего". "Серьезное и незамедлительное участие российских властей остается с точки зрения правительства важным, тем более в свете того, что генпрокуратура сегодня взяла на себя расследование дела с обоснованием, что есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской республики как части РФ", - добавили в МИД Германии.

Издание Spiegel Online со ссылкой на источники сообщило, что Нечаев был вызван в среду утром в МИД ФРГ, где ему передали вербальную ноту протеста в связи с новыми сведениями по этому делу. По информации издания, в ноте Берлин потребовал сотрудничать с Генпрокуратурой ФРГ, которая расследует преступление.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии было совершено 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, является 49-летним россиянином.