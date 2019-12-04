Вучич заявил, что Белград не верит в возможность достижения компромисса с Приштиной

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Сербия Александар Вучич намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным взаимоотношения с Косово, но не испытывает оптимизма относительно возможности достижения компромисса с Приштиной.

"Мне надо Вам сказать, что я не оптимист по поводу достижения, как мы это скажем, окончательного решения, которое бы стало компромиссом между Белградом и Приштиной. Но мы эту тему обсудим",- сказал Вучич, обращаясь к Путину на русском языке в начале переговоров.

"Хотел бы выразить Вам большую признательность за постоянную поддержку Сербии в сохранении нашей территориальной целостности, независимости, суверенитета, за Вашу поддержку на международном уровне", - заявил Вучич.