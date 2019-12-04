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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Медведчук: Киев хочет сорвать достижение договоренностей на саммите "нормандской четверки"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал "очередной политической провокацией" принятое постановление Рады в поддержку курса на вступление Украины в НАТО

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Украины стремятся сорвать достижение возможных договоренностей по урегулированию кризиса в Донбассе на предстоящем 9 декабря в Париже саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук, заявление которого было опубликовано в среду на сайте этой политической силы.

Медведчук считает, что недавние заявления президента Украины Зеленского, министра иностранных дел Вадима Пристайко, а также постановление Верховной рады работают на срыв возможных договоренностей на предстоящем саммите в "нормандском формате".

"Президент Украины Зеленский накануне встречи в "нормандском формате" заявил о своем несогласии с минскими соглашениями в части порядка проведения выборов на неконтролируемых территориях и установления контроля над границей", - отметил Медведчук.

Он назвал "очередной политической провокацией накануне встречи в "нормандском формате" принятое во вторник постановление Верховной рады в поддержку курса на вступление Украины в НАТО. Лидер "Оппозиционной платформы" напомнил, что это постановление было принято совместно голосами депутатов от партии нынешнего президента Зеленского "Слуга народа" и партии его преемника Петра Порошенко "Европейская солидарность". "Слуга народа" становится на позиции "партии войны", не заинтересованной в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и выполнении минских соглашений", - считает Медведчук.

Он также обратил внимание на сделанное в ходе круглого стола в Лондоне заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, который поставил знак равенства между действиями России и террористов. "Подобная позиция руководителя внешнеполитического ведомства Украины является прямым вредительством, - считает Виктор Медведчук. - Сопоставление этих фактов позволяет сделать очевидный вывод: нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в "нормандском формате".

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря. Вадим Пристайко заявил во вторник в Лондоне, что документ, который будет обнародован по завершении саммита в нормандском формате, зафиксирует достижения и не будет содержать амбициозных положений.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим ВладимировичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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