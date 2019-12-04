Генпрокуратура Германии, расследующая убийство гражданина Грузии, подозревает связь с РФ

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии начала расследование убийства гражданина Грузии, которое было совершено в конце августа в Берлине. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ведомства.

"Есть достаточные фактические основания полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации", - утверждается в сообщении.