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Новый глава дипломатии ЕС планирует переговоры с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Братиславе

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Новый глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе 5 декабря. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Жозеп Боррель выступит с речью на первом пленарном заседании и проведет несколько двусторонних встреч в его рамках, в том числе <...> с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - говорится в заявлении ЕК.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСловакияБоррель, Жозеп
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