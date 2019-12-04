Правительство назначило нового главу Украинского института нацпамяти

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины назначил нового главу Украинского института национальной памяти, который при прежнем президенте Петре Порошенко стал главным инструментом создания новой националистической идеологии государства. Им стал доцент киевского Национального педагогического университета Антон Дробович. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Дробович сменил на посту директора института Владимира Вятровича, который активно участвовал в кампаниях по декоммунизации и дерусификации. Вятрович также "прославился" своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями.

В сентябре этого года Вятровича уволили с должности главы института. После ухода с поста одним из своих основных достижений он назвал официальное признание на Украине боевиков ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) участниками боевых действий, что дало им право на льготы, а также "развенчание мифов" о прошлом Украины. Вятрович также отмечал, что за четыре года действия закона о декоммунизации на Украине переименовали около тысячи городов, десятки улиц и районов.

В минувший вторник Вятрович принес присягу в качестве депутата Верховной рады. В парламент он был выдвинут от партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко. Вятрович в среду не явился на заседание Окружного административного суда Киева, где против него рассматривают дело о публичном оправдании нацизма.