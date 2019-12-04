СМИ: Эрдоган и Трамп провели переговоры на полях саммита НАТО в Лондоне

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в среду переговоры на полях саммита НАТО в Лондоне. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, встреча двух лидеров не была запланирована. Тема их переговоров не сообщается.

Саммит НАТО проходит в британской столице 3-4 декабря. Как сообщили в Анкаре, президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает на полях совещания провести двусторонние встречи также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьерами Великобритании и Германии Борисом Джонсоном и Ангелой Меркель.