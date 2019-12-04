МИД Китая вызвал временного поверенного США из-за законопроекта по Синьцзяну

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган вызвал в среду временного поверенного в делах США в КНР Уильяма Кляйна и сделал ему жесткое представление в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает МИД Китая.

"Синьцзян - неотделимая часть КНР, и все дела этого региона относятся ко внутренней политике нашей страны, - приводит слова Цинь Гана сайт внешнеполитического ведомства КНР. - Мы не позволим ни одному государству вмешиваться в наши внутренние дела. <...> Китай будет решительно защищать собственный суверенитет, безопасность и национальные интересы развития".

Он подчеркнул, что Пекин намерен усиливать ответные меры в отношении Соединенных Штатов по мере продвижения соответствующего законопроекта. "Китайская сторона выражает решительное недовольство и протест", - подчеркнул китайский дипломат.

Палата представителей Конгресса США во вторник приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по "Глобальному акту Магнитского" в отношении китайских властей из-за ситуации в СУАР. Эту законодательную инициативу поддержали 407 конгрессменов из обеих партий, против выступил лишь один республиканец. В сентябре документ был одобрен в Сенате, теперь он направлен на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, который может наложить на него вето.

Законопроект о правах человека в Синьцзяне обязывает правительство США изучить возможность запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг для госструктур Китая на территории СУАР. Законодатели считают, что Трамп должен осудить действия Пекина по отношению к уйгурам, а председатель КНР Си Цзиньпин - закрыть "исправительные лагеря", где якобы могут "противозаконно содержаться" до миллиона представителей этого этнического меньшинства.