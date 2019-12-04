Возле стен Рады аграрии начали бессрочную акцию против продажи земли

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские аграрии начали в среду бессрочную акцию протеста у Верховной рады, требуя не допустить принятия закона о "безответственной продаже" земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила в Facebook организация "Аграрный союз Украины".

"Сегодня наш глава Геннадий Новиков вместе с партнерами огласил о старте всеукраинской акции протеста "Нет безответственной продажи земли!", которая в 13:00 стартует под Верховной радой", - сказано в сообщении. В нем подчеркивается, что "власть ставит подножки" участникам протеста в виде блокирования сцены и аппаратуры. "Это нам не помешает начать нашу бессрочную акцию протеста! Это лишь доказывает, что власть боится голоса народа", - заявили в организации.

Там также сообщили, что возле Рады будет развернут палаточный городок и дежурить "общественные стражи". Кроме того, аналогичные протесты анонсированы по всей стране, в том числе с перекрытием автомагистралей.

В настоящее время несколько сотен митингующих находятся у здания украинского парламента, организаторы протеста в микрофон периодически озвучивают свои требования. Ранее аналогичные протесты уже прокатились по стране. К зданию парламента приносили мертвую свинью в гробу, что символизировало упадок животноводства в случае продажи земли. Другим "атрибутом" протестующих были мешки с украинским черноземом, которые они высыпали перед Радой.

На Украине сейчас действует мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Ранее он был продлен Верховной радой до 1 января 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до октября разработать законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения, а Верховной раде - принять его и отменить мораторий до декабря текущего года. При этом Зеленский пообещал, что приобретать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума. Верховная рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. По словам главы фракции "Слуга народа" во втором чтении проект планируется рассмотреть на следующей пленарной неделе (16-20 декабря).