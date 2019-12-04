Порошенко, Тимошенко и Вакарчук созывают "майдан" перед нормандским саммитом

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Руководители трех украинский партий - "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать "красные линии" в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Соответствующее обращение подписали в среду лидеры партий Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук, сообщил в "Фейсбуке" депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - отмечается в обращении.

"Накануне нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать", - заявили лидеры партий.

Они уверены, что власть не должна допускать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно "деоккупации и возвращения Крыма". Кроме того, руководители оппозиционных партий назвали "красной линией" выборы на неподконтрольных территориях в Донбассе до "выполнения условий безопасности и деоккупации".

Лидеры партий также предупредили власть о том, чтобы она не прекращала международные судебные процессы против России.

Саммит лидеров нормандского формата запланирован на 9 декабря в Париже.