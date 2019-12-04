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Саммит НАТО счел "агрессивные действия России" и терроризм основными угрозами альянсу

В числе второстепенных угроз - международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Участники саммита НАТО считают "агрессивные действия России" и международный терроризм основными угрозами безопасности стран - членов альянса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении по итогам встречи глав государств и правительств НАТО в Лондоне.

"Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас", - указывается в документе.

В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения. "Государственные субъекты и негосударственные структуры бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность у наших границ также способствует незаконной миграции", - отмечается в документе.

Развитие технологий для отражения кибератак

Лидеры стран - участниц НАТО подтвердили намерение наращивать технологический потенциал для противостояния кибератакам и гибридным угрозам. Участники саммита подчеркнули, что НАТО "объявил космос своей сферой деятельности" для повышения собственной безопасности, но "с соблюдением норм международного права". В заявлении также говорится о расширении возможностей для отражения кибератак, а также об укреплении способности "сдерживать и противостоять гибридным тактикам, которые нацелены на подрыв безопасности и сообществ" альянса.

"Мы продолжим повышать устойчивость наших обществ, а также нашей критически важной инфраструктуры и нашей энергетической безопасности, - говорится в одном из пунктов заявления. - НАТО и союзники в рамках своих полномочий обязуются обеспечивать безопасность коммуникаций, включая сети 5G, признавая необходимость полагаться на безопасные и отказоустойчивые системы".

Рост влияния Китая

Лидеры стран - членов НАТО назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой. "Мы признаем, что растущий рост влияния Китая и его политика в международной сфере представляет собой как возможности, так и проблемы, которые мы должны решать сообща как альянс", - отмечается в документе.

Кроме того, главы государств и правительств стран НАТО утвердили решение признать космос сферой операционной деятельности альянса. "Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права", - говорится в документе.

В своем выступлении по итогам саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, не размещая там оружие.

"Развертывание" РСМД Россией

НАТО продолжит взвешенную политику в связи с тем, что Россия, по мнению альянса, развертывает новые ракеты средней и меньшей дальности, говорится в заявлении.

"Мы реагируем и будем реагировать ответственно и взвешенно на развертывание Россией новых ракет средней и меньшей дальности, приведшее к прекращению действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и несет в себе существенные риски для евроатлантической безопасности", - утверждается в документе. При этом отмечается, что Североатлантический альянс "открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда ее действия позволят это сделать".

МИД РФ 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США свои действия объяснили отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.

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