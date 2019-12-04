Болсонару отверг обвинения Трампа в намеренной девальвации курса бразильского реала

В понедельник американский лидер написал в Твиттере, что незамедлительно возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на экспорт стали и алюминия в Соединенные Штаты из-за того, что эти государства проводят политику девальвации национальных валют.

"Мы искусственно не завышаем курс доллара. Сама торговая война между США и Китаем влияет на стоимость доллара у нас. Разочарования [Трампом] у меня нет, поскольку решение еще не принято. Я не стану поворачиваться к другу спиной только потому, что он допустил резкое высказывание", - отметил бразильский президент, слова которого приводит телеканал Globo.

Курс бразильской национальной валюты к доллару США в ноябре зафиксировал падение на 5,73%, достигнув отметки 4,23 реала за 1 доллар. С начала года реал потерял 9,43% своей стоимости.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Россия в июне 2018 года подала иск в ВТО для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.