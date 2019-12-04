{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болсонару отверг обвинения Трампа в намеренной девальвации курса бразильского реала

Президент Бразилии заявил, что на курс влияет торговая война между Китаем и США.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что возглавляемое им правительство не проводит политику девальвации курса национальной валюты - реала, - отвергнув соответствующие обвинения со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

На эту тему

В понедельник американский лидер написал в Твиттере, что незамедлительно возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на экспорт стали и алюминия в Соединенные Штаты из-за того, что эти государства проводят политику девальвации национальных валют.

"Мы искусственно не завышаем курс доллара. Сама торговая война между США и Китаем влияет на стоимость доллара у нас. Разочарования [Трампом] у меня нет, поскольку решение еще не принято. Я не стану поворачиваться к другу спиной только потому, что он допустил резкое высказывание", - отметил бразильский президент, слова которого приводит телеканал Globo.

Курс бразильской национальной валюты к доллару США в ноябре зафиксировал падение на 5,73%, достигнув отметки 4,23 реала за 1 доллар. С начала года реал потерял 9,43% своей стоимости.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Россия в июне 2018 года подала иск в ВТО для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.

Теги
БразилияСША
Реклама на ТАСС
Reuters: глава МИД Венгрии пообещал блокировать вступление Украины в НАТО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС