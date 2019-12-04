Саммит НАТО решил поддерживать диалог с РФ, укрепляя оборону и сдерживание

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств НАТО приняли решение поддерживать диалог с Россией, укрепляя одновременно оборону и сдерживание. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне.

"Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми полноценному диалогу с Россией", - сказал он. - Я и НАТО верим в диалог, он нужен, чтобы была транспарентность, чтоб не было опасных инцидентов".

Кроме того, генсек подчеркнул, что НАТО должна стремиться к диалогу с РФ, так как Москва является ближайшим и самым большим соседом альянса. "Мы должны стремиться к диалогу, стремиться к улучшению отношений", - подчеркнул Столтенберг.

При этом Столтенберг в очередной раз заявил, что диалог не противоречит политике сдерживания. "Мы верим в диалог, но мы также верим в двойной подход - в диалог и сдерживание. Если вы сильны, то вы можете вступать в диалог", - добавил он.

Вопрос отношений с Россией был одним из центральных на саммите НАТО в Лондоне. В целом, как отметил генсек, "дискуссия по России была очень конструктивной".

Столтенберг также заявил, что страны НАТО призвали Китай принять участие в соглашениях по контролю над вооружениями, которые могут быть заключены в будущем. "Впервые страны НАТО рассмотрели подъем Китая - вызовы и возможности, их последствия для НАТО. Мы решили, что должны решать этот вопрос в единстве, как союз, - сказал он. - Мы призываем Китай принять участие в будущих соглашениях по контролю над вооружениями".

Кроме того, страны НАТО утвердили доработанные планы по обеспечению военной безопасности Польши и Прибалтики. "Важно, что сегодня все страны согласились с представленными планами. Это доказывает то, что мы способны добиваться результатов, принимать решения и продвигаться вперед", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, одобрила ли планы Анкара.

Столтенберг доьавил, что саммит НАТО не снял озабоченность альянса в связи с приобретением Турцией С-400.