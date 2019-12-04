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В КНДР заявили, что вооруженный конфликт с США может начаться в любой момент

Начальник генштаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхон отметил, что "использование вооруженных сил против КНДР станет ужасной вещью для США"

ТАСС, 4 декабря. Состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Об этом говорится в заявлении начальника генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхона, опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", - отмечается в тексте.

Заявление генерала стало реакцией на недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном не помешают США применить оружие против КНДР в случае необходимости. "Использование вооруженных сил против КНДР станет ужасной вещью для США", - предупредил Пак Чен Чхон.

Как сообщает ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын "был очень недоволен" известием о том, что президент США Дональд Трамп на встрече лидеров стран НАТО в Великобритании сделал "невообразимое заявление" в отношении КНДР.

"Мы очень разочарованы высказыванием американского президента о возможности применения оружия против нашей страны", - добавил начальник генштаба КНА. Он подчеркнул, что "такая позиция и хвастливые высказывания могут навредить самому американскому лидеру", а право.

В новость были внесены изменения (16:45 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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