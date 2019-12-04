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Профсоюз атомщиков протестует в Киеве, требуя отставки "пророссийского" главы Минэнерго

Среди требований протестующих - возвращение на пост главы "Энергоатома" недавно уволенного Юрия Недашковского, который выступает против импорта российской электроэнергии

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Профсоюз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) организовал в среду акцию протеста у здания правительства в Киеве с требованием отставки министра энергетики Алексея Оржеля. Участники демонстрации обвиняют его в "пророссийской" политике, заключающейся в закупке дешевой электроэнергии в РФ.

В демонстрации атомщиков приняли участие до 1 тыс. человек, сообщило агентство УНИАН. Атомпрофсоюз в свою очередь заявил, что параллельно начал бессрочную акцию протеста в городах-спутниках украинских АЭС. Там развернуты палаточные городки, где протестующие будут находиться круглосуточно.

"Новый министр договаривается с Россией о поставках электроэнергии, ограничивая выработку украинских АЭС", - заявил УНИАН заместитель главы Атомпрофсоюза Алексей Лыч. "Этот министр даже не скрывает, что готов и хочет развернуть вектор развития стратегической для страны отрасли обратно в Россию - готов дружить и договариваться с Россией", - считает Лыч.

Он добавил, что среди требований протестующих - возвращение на пост главы "Энергоатома" недавно уволенного Юрия Недашковского, который, по словам Лыча, занимает "прозападную" позицию, выступает против импорта российской электроэнергии. Представители Атомпрофсоюза также выступают против "возврата к монополии поставок ядерного топлива из РФ", к чему, по их мнению, стремится нынешнее руководство Министерства энергетики Украины.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. В среду, 4 декабря, Рада приняла закон, который вновь запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. При этом в законе ничего не говорится о запрете поставок российской электроэнергии через Белоруссию.

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