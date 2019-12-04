Трамп и Эрдоган обсудили обязательства Турции в НАТО и торговлю

ТАСС, 4 декабря. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обязательства Турции в НАТО, двустороннюю торговлю и вопросы безопасности во время встречи на полях саммита альянса в Лондоне в среду. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома

"Два президента обсудили важность выполнения Турцией своих обязательств в альянсе, дальнейшее укрепление торговых отношений и увеличение торгового оборота на $100 млрд, а также вопросы региональной и энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в Twitter, что переговоры Эрдогана и Трампа прошли очень продуктивно.

Саммит НАТО проходит в британской столице 3-4 декабря. Как сообщили в Анкаре, президент Турции рассчитывает на полях совещания провести двусторонние встречи также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьерами Великобритании и Германии Борисом Джонсоном и Ангелой Меркель.