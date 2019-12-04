{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп и Эрдоган обсудили обязательства Турции в НАТО и торговлю

Ранее в администрации турецкого лидера сообщили, что переговоры двух лидеров прошли очень продуктивно

ТАСС, 4 декабря. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обязательства Турции в НАТО, двустороннюю торговлю и вопросы безопасности во время встречи на полях саммита альянса в Лондоне в среду. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома

"Два президента обсудили важность выполнения Турцией своих обязательств в альянсе, дальнейшее укрепление торговых отношений и увеличение торгового оборота на $100 млрд, а также вопросы региональной и энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в Twitter, что переговоры Эрдогана и Трампа прошли очень продуктивно.

Саммит НАТО проходит в британской столице 3-4 декабря. Как сообщили в Анкаре, президент Турции рассчитывает на полях совещания провести двусторонние встречи также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьерами Великобритании и Германии Борисом Джонсоном и Ангелой Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаСШАТурцияГерманияВеликобританияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Reuters: глава МИД Венгрии пообещал блокировать вступление Украины в НАТО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС