Вучич: Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии, если бы возглавлял тогда Россию

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Владимир Путин смог бы предотвратить бомбежки Югославии, если бы возглавлял Россию в 1999 году. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с российским президентом.

"Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров [России]. Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал", - сказал он.

"Мы также никогда не забудем 2015 год, когда Путин нас спас от клейма позора на лбу, если бы нас объявили в Совбезе ООН [виновными] в геноциде", - добавил Вучич.

8 июля 2015 года РФ отклонила в Совбезе ООН проект резолюции, касающейся трагических событий в Сребренице 1995 году. Документ характеризовал убийство в этом анклаве около 8 тыс. боснийских мусульман как геноцид.