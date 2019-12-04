{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Вучич: Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии, если бы возглавлял тогда Россию

Президент Сербии также поблагодарил Владимира Путина за то, что в 2015 году он спас Сербию "от клейма позора на лбу", когда Россия отклонила в Совбезе ООН проект резолюции, касающейся трагических событий в Сребренице 1995 году
Президент Сербии Александар Вучич Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Сербии Александар Вучич
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Владимир Путин смог бы предотвратить бомбежки Югославии, если бы возглавлял Россию в 1999 году. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с российским президентом.

"Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров [России]. Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал", - сказал он.

"Мы также никогда не забудем 2015 год, когда Путин нас спас от клейма позора на лбу, если бы нас объявили в Совбезе ООН [виновными] в геноциде", - добавил Вучич.

8 июля 2015 года РФ отклонила в Совбезе ООН проект резолюции, касающейся трагических событий в Сребренице 1995 году. Документ характеризовал убийство в этом анклаве около 8 тыс. боснийских мусульман как геноцид.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
Реклама на ТАСС
Президент Литвы заявил, что Вильнюс готов инициировать более активный диалог России и НАТО
Гитанас Науседа охарактеризовал нынешнюю ситуацию в отношениях НАТО и РФ как "застой"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС