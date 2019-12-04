Саммит НАТО призвал Китай участвовать в будущих соглашениях по контролю над вооружениями

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств НАТО призвали Китай принять участие в соглашениях по контролю над вооружениями, которые могут быть заключены в будущем. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне.

"Впервые страны НАТО рассмотрели подъем Китая - вызовы и возможности, их последствия для НАТО. Мы решили, что должны решать этот вопрос в единстве, как союз, - сказал он. - Лидеры также согласились, что мы должны найти способы, чтобы призвать Китай принять участие в будущих соглашениях по контролю над вооружениями".

Столтенберг подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных соглашениях с участием КНР. "Этот процесс не закончен. Слишком рано говорить о конкретных соглашениях", - отметил он.

Вопрос роста влияния Китая в мире был одним из главных в повестке дня саммита НАТО, в связи с чем ему даже был посвящен абзац в итоговом заявлении встречи. Лидеры альянса назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой. "Мы признаем, что растущий рост влияния Китая и его политика в международной сфере представляет собой как возможности, так и проблемы, которые мы должны решать сообща как альянс", - отмечается в документе.