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Саммит НАТО призвал Китай участвовать в будущих соглашениях по контролю над вооружениями

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных соглашениях с участием Китая

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств НАТО призвали Китай принять участие в соглашениях по контролю над вооружениями, которые могут быть заключены в будущем. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне.

"Впервые страны НАТО рассмотрели подъем Китая - вызовы и возможности, их последствия для НАТО. Мы решили, что должны решать этот вопрос в единстве, как союз, - сказал он. - Лидеры также согласились, что мы должны найти способы, чтобы призвать Китай принять участие в будущих соглашениях по контролю над вооружениями".

Столтенберг подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных соглашениях с участием КНР. "Этот процесс не закончен. Слишком рано говорить о конкретных соглашениях", - отметил он.

Вопрос роста влияния Китая в мире был одним из главных в повестке дня саммита НАТО, в связи с чем ему даже был посвящен абзац в итоговом заявлении встречи. Лидеры альянса назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой. "Мы признаем, что растущий рост влияния Китая и его политика в международной сфере представляет собой как возможности, так и проблемы, которые мы должны решать сообща как альянс", - отмечается в документе.

Теги
КитайСтолтенберг, Йенс
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