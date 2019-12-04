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Следствие обвиняет экс-президента Армении Саргсяна в организации хищения денежных средств

Сумма растраты составила около $1 млн

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила в среду обвинение бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну в том, что он с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение государственных средств в особо крупных размерах на сумму 489 млн драмов ($1 млн) путем растраты группой должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ССС.

"Предварительное расследование выяснило, что Серж Саргсян, воспользовавшись служебным положением, оказал воздействие на проведение тендеров по продаже землепользователям дешевого дизельного топлива в пользу компании "Флеш", вследствие чего государству был нанесен ущерб на сумму 489 млн драмов. Мерой пресечения в отношении Сержа Саргсяна избрана подписка о невыезде", - говорится в сообщении службы.

Лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян - одна из ключевых фигур армянской политики. С 2008 до апреля 2018 года Саргсян был президентом страны. 17 апреля того же года он был избран премьер-министром Армении, однако под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства Николом Пашиняном 23 апреля подал в отставку и ушел в оппозицию.

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Армения
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