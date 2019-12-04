ЕС призывает Турцию обнародовать текст соглашения с Ливией по морским зонам

ТАСС, 4 декабря. Турция должна немедленно предоставить Евросоюзу текст заключенного с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии двустороннего меморандума о взаимопонимании по демаркации морских зон. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Двусторонний меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией до сих пор не обнародован. Его содержание требует разъяснений. Мы ожидаем незамедлительной передачи текста (меморандума - прим. ТАСС) Европейскому Союзу", - говорится в тексте.

Внешнеполитическая служба также призвала Турцию соблюдать международное право и уважать суверенитет стран восточного Средиземноморья, в том числе Кипра и Греции.

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, вызвавший резкую реакцию Афин. Сразу после этого МИД Греции срочно вызвал турецкого посла для получения объяснений относительно подписанного документа, который Афины рассматривают как игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные права третьих стран. Международно признанный парламент Ливии также отверг соглашения, которые заключил с Турцией глава ПНС Фаиз Сарадж.