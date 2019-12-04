Германия выслала дипломатов России после скандала с убийством в Берлине

До сих пор дело об убийстве грузинского гражданина находилось в ведении берлинских сыщиков. Теперь же расследование взяла на себя Генеральная прокуратура Германии, заявившая о возможной политической подоплеке преступления. "Есть достаточные фактические основания полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, или по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства в Карлсруэ.

Реакция Москвы последовала незамедлительно - МИД заявил о намерении принять ответные меры, а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил аргументацию Германии в этом деле с "кампанией "хайли лайкли" по делу об отравлении Скрипалей" в Великобритании в 2018 году.

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии объявило в среду персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Официальная версия - дипломаты недостаточно сотрудничали с местными властями в расследовании убийства гражданина Грузии в столичном районе Тиргартен, совершенного 23 августа. Издание Spiegel Online утверждает, что речь может идти о российских разведчиках.

МИД РФ назвал такой подход к расследованию недопустимым, а действия германской стороны - недружественными. Депутат Слуцкий отметил, что расследование еще не закончено, "никаких доказательств не предъявлено, тем не менее все надуманные и беспочвенные выводы уже сделаны". "Иначе как очередным проявлением антироссийской истерии подобный подход назвать нельзя", - констатировал он.

За день до высылки российских дипломатов ряд немецких СМИ, в том числе газета Suddeutsche Zeitung, сообщили, что улики в деле о покушении в Тиргартене указывают на возможный иностранный след. Американская The Wall Street Journal писала, что эта история может обернуться санкциями против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в адрес РФ, а посольство в Берлине сообщило об отсутствии новых данных по делу.

Велосипедист в парике

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа. Как сообщают свидетели, неизвестный в парике подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который пытался избавиться от улик, выкинув их в реку Шпрее.

По данным германских властей, задержан был 49-летний россиянин Вадим К. Следствие считает, что он прилетел из Москвы в Париж 17 августа, после чего отправился в Берлин через Варшаву. Сотрудники правоохранительных органов не смогли установить личные мотивы подозреваемого или его связей с криминальным миром. Они также не стали исключать и связи Вадима К. с иностранными государством.

Гражданин К.

Подозреваемый в убийстве изначально фигурировал в деле под именем Вадим С. (законы страны не позволяют раскрывать имена фигурантов некоторых дел полностью). В среду следователи сообщили, что в результате сопоставления изображений из баз данных идентифицировали его как некого Вадима К., совершившего в 2013 году убийство неназванного бизнесмена в Москве. Тогда преступник также подъехал к жертве на велосипеде, свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. Немецкие СМИ выдвигают разные версии происхождения преступника - от сибиряка до уроженца Казахстана.

Германская прокуратура обнаружила, что в 2014 году РФ объявляла Вадима К. в розыск, однако поиски подозреваемого прекращены в июле 2015 года. Уже через два месяца, заявляют правоохранительные органы ФРГ, в России был выдан паспорт на имя Вадима С. Генпрокуратура утверждает, что российские власти подтвердили подлинность загранпаспорта, обнаруженного при подозреваемом. К визовой анкете гражданина С. была приложена справка с места работы в петербургском ЗАО "Руст", при этом в данной компании зарегистрирован всего один сотрудник, а указанный контактный номер организации привел следователей в АО "Оборонэнерго" и "Оборонэнергосбыт".

Чеченский сепаратист

Убитым оказался кистинец (группа чеченцев, проживающих на востоке Грузии) Зелимхан Хангошвили, уточнили впоследствии представители диаспоры. По их данным, которыми также руководствуется прокуратура, он участвовал в боевых действиях против федеральных войск на территории Чечни и был полевым командиром в подчинении террористов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Позже кистинец координировал действия грузинских вооруженных формирований на территории Южной Осетии.

В России Хангошвили был объявлен в розыск по подозрению в терроризме как участник международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ). В 2015 году на него было совершено нападение в Тбилиси, на территории ФРГ он проживал как беженец под именем Торнике К.