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В МИД РФ заявили, что США больше двух месяцев тянули с выдачей визы дипломату

Олег Мальгинов не смог принять участие в Молодежном форуме в Нью-Йорке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов, который не смог принять участия в Молодежном форуме в Нью-Йорке из-за задержки с получением американской визы, сообщил, что соответствующий запрос в посольство США был подан еще в октябре.

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"Мы обратились официально в октябре, - рассказал ТАСС Мальгинов. - Вот считайте сколько: октябрь, ноябрь. Два с лишним месяца в процессе ожидания, но виза не выдана, форум состоялся".

По словам дипломата, это первый случай, когда он не смог принять участия в мероприятии объединения российских соотечественников за границей из-за того, что ему не выдали визу. Мальгинов обратил внимание, что обычно власти иностранных государств оказывают поддержку подобным форумам, которые проводят россияне, проживающие за границей.

"Везде наши соотечественники - это те люди, которые заинтересованы в улучшении взаимоотношений, налаживании контактов. На наших мероприятиях, как правило, бывают представители местных властей, местного гражданского общества, мы с ними всегда взаимодействуем. По возможности я стараюсь разговаривать со своими коллегами, чтобы, если есть там вопросы, недоразумения, какие-то проблемы, мы их решали, - констатировал собеседник агентства. - Этот потенциал имеет значение для развития связей во многих странах. Многие общины являются теми структурами, послами гражданского общества, которые помогают выстраивать отношения между государствами".

О том, что США воспрепятствовали Мальгинову посетить Молодежный форум, посольство РФ в Вашингтоне сообщило 4 декабря . В диппредставительстве указали, что американские визы не смогли получить и члены делегации Федерального казначейства, которые собирались приехать 3 декабря на международную конференцию по аудиту.

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США
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