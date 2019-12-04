Президент Литвы заявил, что Вильнюс готов инициировать более активный диалог России и НАТО

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Более активный диалог Североатлантического альянса и России возможен, Литва готова быть одним из его инициаторов. Об этом в среду по итогам саммита НАТО заявил национальному гостелерадио Литвы президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Если Россия предпримет шаги, которые будут демонстрировать добрую волю с ее стороны, диалог может быть очень интенсивным. Литва была бы одним из инициаторов такого диалога", - сказал он.

Нынешнюю ситуацию в отношениях НАТО и РФ президент охарактеризовал как застой. "Диалог находится в состоянии затухания или вовсе прекращается", - заявил Науседа.

Он признал, что по вопросу отношений с Россией абсолютного единства в НАТО нет. "Некоторые государства считают, что Россия не представляет собой угрозу, и хотели бы с ней более активного диалога", - сказал литовский лидер.