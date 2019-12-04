МИД Венгрии: Украину не допустят в НАТО, пока Киев не восстановит права украинских венгров

ТАСС, 4 декабря. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал в среду блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не восстановит право венгерского меньшинства на обучение на родном языке, которое было ограничено с принятием закона об образовании в 2017 году.

"Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье, только тех, которые они имели раньше", - цитирует агентство Reuters заявление Петера Сийярто на саммите НАТО в Лондоне.

Министр иностранных дел Венгрии добавил, что его страна готова к проведению консультаций с Украиной по вопросу о восстановлении прав украинских венгров на использование родного языка в сфере образования.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании, устанавливающий украинский язык единственным для обучения. Официальный Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тысяч венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина - НАТО и обратилась к альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".