ЕС готов работать с РФ по многим вопросам, несмотря на проблемы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз готов сотрудничать с Россией по целому спектру вопросов, несмотря на сохранение противоречий. Об этом заявил в среду председатель делегации Европарламента по связям с КНР, член комитета Европарламента по иностранным делам Рейнхард Бютикофер на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Не могу согласиться с вашим мнением, что в Европарламенте существует только одна позиция в отношении России - антироссийская. У нас очень большой спектр различных позиций", - сказал он.

"Определенные проблемы в отношениях есть, - продолжил депутат. - Я думаю, есть смысл приложить некоторые усилия, чтобы определить сферы, в которых мы можем взаимодействовать положительно, а не только концентрироваться на тех моментах, в которых мы кардинально расходимся".

По его мнению, одна из тем для конструктивного обсуждения - это вопрос сопряжения между ЕС, РФ, КНР, Центральной Азией и другими регионами Азии. "Сейчас мы стоим на пороге нового периода, сменился состав Еврокомиссии, Европарламента. Это дает нам возможность какого-то нового начала. Очень важной темой в этом новом периоде будет как раз сопряженность", - подчеркнул он, отметив, что у Брюсселя есть интерес к взаимодействию с Москвой.