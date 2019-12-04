"Оппозиционная платформа" назвала обыски в офисе Медведчука политической расправой

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает политическим заказом и расправой проведенные в среду обыски в офисе главы ее политического совета Виктора Медведчука и у других оппозиционных депутатов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает действия Службы безопасности Украины (СБУ) как политическую расправу и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов партии, которые выступают за мирное урегулирование конфликта в Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан", - говорится в сообщении.

В партии уточнили, что обыски прошли в здании, где находится офис Медведчука и приемная шести депутатов "Оппозиционной платформы". Формальным поводом для них были названы следственные действия в отношении организации, которая обеспечивает охрану офиса. При этом глава пресс-службы Медведчука Олег Бабанин заявил корреспонденту ТАСС, что нет сомнений в наличии политической подоплеки данных мероприятий. "Я не хотел бы комментировать заявления СБУ, позиция партии однозначна, а все подробности будут позже опубликованы нашими юристами", - сказал он.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ранее заявила "Общественному ТВ", что обыски не связаны с деятельностью партии "Оппозиционная платформа" и Медведчуком, но не уточнила их причину.

В конце ноября в украинских СМИ появилась информация о том, что СБУ получила из Офиса президента Украины указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала NewsOne, это делалось с целью обвинить оппозиционную партию в противоправных связях с Россией. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" тогда подчеркнули, что Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности ее депутатов. Следователи Государственного бюро расследований 22 ноября возбудили дело в отношении руководства и сотрудников Службы безопасности Украины, которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками.

Годом ранее движение Виктора Медведчука "Украинский выбор - Право народа" неоднократно подвергалось нападениям радикалов в стране, а у его сторонников проводились обыски. В частности, в октябре 2018 года около сотни радикалов напали на офис организации в центре украинской столицы, разбили камнями его окна и подожгли помещение.