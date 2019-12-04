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Трамп сообщил, что на встрече с Эрдоганом затрагивал вопрос покупки Анкарой С-400

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что в ходе состоявшейся ранее в этот же день встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом затрагивал вопрос закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако деталей этой части беседы не привел.

"Мы говорили об этом немного, вы [обо всем] услышите", - ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на полях саммита НАТО в Лондоне.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
СШАТурцияТрамп, Дональд
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